Наразі турецька влада про арешт українця не повідомляла.

Міністерство закордонних справ з'ясовує інформацію про затримання у Стамбулі українця за звинуваченням у шпигунстві.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення від рідних також не надходили", - сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

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Як зазначив дипломат, за дорученням Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце перебування українського громадянина і деталі справи, отримати дозвіл на його відвідання консулом.

Як повідомляв УНІАН, за даними турецьких ЗМІ, у Стамбулі за звинуваченням у політичному і військовому шпигунстві були заарештовані шестеро іноземців. Серед них четверо росіян, громадянин Узбекистану та українець Ігор Єфрим. Слідство вважає, що вони готували напад на чеченських опозиціонерів, які живуть у Туреччині, і купували для цього зброю.

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Автор: Віталій Саєнко