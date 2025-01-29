ВПС США проведуть "ретельне розслідування, сподіваючись звести до мінімуму ймовірність повторення подібних інцидентів".

У вівторок, 28 січня, на авіабазі Ейельсон на Алясці під час навчань розбився американський винищувач F-35. Пілот встиг катапультуватися, пише Associated Press.

Як повідомив командир 354-го винищувального крила Пол Таунсенд, пілот зіткнувся з "технічною несправністю під час польоту". Літак розбився під час посадки. ВПС США проведуть "ретельне розслідування, сподіваючись звести до мінімуму ймовірність повторення подібних інцидентів".

AP нагадало, що F-35 раніше вже зазнавав аварій. Зокрема, у 2020 році F-35 розбився у Каліфорнії після дозаправки в Нью-Мексико. Пілот отримав серйозні травми. Водночас у 2023 році розслідування морської піхоти звинуватило пілота в катапультуванні без потреби, через що літак літав без пілота 11 хвилин і розбився в Південній Кароліні.

Винищувач F-35 - що про нього відомо

F-35 Lightning II - це багатофункціональний малопомітний винищувач п’ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin. Він призначений для виконання завдань у повітрі, на суші та на морі, поєднуючи передові технології у сфері стелс, сенсорної інтеграції та мережевого ведення бойових дій.

Характеристики:

- максимальна швидкість: ~1,6 Маха (близько 1900 км/год);

- дальність польоту: ~2200 км без дозаправки;

- радіолокаційна малопомітність (стелс);

- вбудований сенсорний комплекс і можливість інтеграції з іншими бойовими системами.

F-35 експортується до НАТО та союзників США, включаючи Великобританію, Італію, Японію, Польщу та інші країни.

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