Автор вимагає ініціювати Держдумою відмову Путіна від посади президента як винного в державній зраді і військових злочинах.

На американському сайті петицій зареєстрована ініціатива про імпічмент президента РФ Володимира Путіна.

Автор петиції - Дмитро Ратнер.

"Кілька днів тому, 24 лютого 2022 року, президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін прийняв рішення напасти на сусідню мирну незалежну державу – Україну. Ця агресія нічим не мотивована, Україна ніколи не загрожувала і не могла загрожувати безпеці Росії. Обґрунтування, яке Володимир Володимирович пред'явив громадськості, не витримує критики", - зазначив він.

Ратнер вимагає ініціювати Державною Думою Російської Федерації відмову Путіна від посади президента Російської Федерації як винного в державній зраді і військових злочинах.

Петицію підписали 53 тис. 328 осіб.

Також на сайті зареєстровано ряд петицій, автори яких вимагають припинення війни РФ проти України.