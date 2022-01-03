Главу уряду відвели у безпечне місце.

На прем’єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі вчинили замах. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька осіб отримали поранення.

Про це повідомляє TeleSUR.

Напад стався під час участі Анрі у церемонії з нагоди Дня Незалежності республіки, коли він виходив з собору.

На опублікованих у мережі відео видно, як Анрі під прикриттям служби безпеки покидає храм під час обстрілів. Прем’єра сховали у безпечному місці.

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Інші заходи у рамках святкування скасували.

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Постраждала і його дружина, однак невдовзі померла від вогнепальної рани у лікарні.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.