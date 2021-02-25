Попередньо військову авіацію ідентифікували як Су-30СМ ВПС Вірменії.

Сьогодні, 25 лютого, у вірменській столиці Єреван помітили винищувач, який пролітав над дахами житлових будинків.

Про це йдеться у Telegram Військовий оглядач.

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Винищувач скерували над містом, де сьогодні проходять протести прихильників і противників прем’єра Ніколи Пашиняна.

Попередньо військову авіацію ідентифікували як Су-30СМ ВПС Вірменії, однак специфікація вказаного винищувача відрізнялася від того, що є на балансі Міноборони.

Наразі відомо, що це винищувач МіГ-29, його на території Вірменії мають лише військові Росії.

Протести у Вірменії: що відомо

25 лютого у столиці Вірменії проходять масштабні протести після того, як все вище військове керівництво країни вимагало відставки прем’єра Ніколи Пашиняна. Сам глава уряду назвав вимоги спробою перевороту і заявив, що це всього емоційна реакція. Він вивів своїх прихильників на вулиці, де вони влаштували штовханину з опозицією.

Заяву Генштабу підтримав колишній президент Роберт Кочарян. На бік Пашиняна стали спецслужби.

Протести з вимогою до Пашиняна покинути пост продовжуються у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту у Нагірному Карабасі – 9 листопада. Опозиція звинувачує прем’єра у зраді національних інтересів після того, як частину території Карабаху передали Азербайджану.

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Автор: УНІАН