Ймовірно, це спроба стабілізувати корпус та запобігти подальшому затопленню.

Над есмінцем, що затонув у Північній Кореї, з'явилися загадкові повітряні кулі. Країна розпочала роботу з порятунку гігантського військового корабля, який провалил спуск на воду прямо на очах Кім Чен Ина, пише BILD.

21 травня в порту міста Чхонджин есмінець перекинувся і ліг на бік під час урочистого спуску на воду. Презентація судна, задуманого як флагман північнокорейського флоту та здатного нести ядерні заряди, обернулася повним провалом.

Зараз у районі корабля, що затонув, з'явилися загадкові повітряні об'єкти, схожі на аеростати. Колишній капітан ВМС США Карл Шустер зазначив, що вони можуть бути призначені для утруднення шпигунської зйомки з дронів. Інші експерти вважають, що це спроба стабілізувати корпус та запобігти подальшому затопленню.

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"Ці кулі, зважаючи на все, встановлені, щоб утримати корабель на плаву", — зазначив південнокорейський військовий аналітик Ю Йон Вон.

Провальний спуск на воду есмінця КНДР

Як повідомляв УНІАН, супутникові знімки показали перекинутий корабель, накритий блакитним брезентом. За інформацією державних ЗМІ, пошкодження не були критичними: дно залишилося неушкодженим, однак правий борт подряпано, а морська вода проникла в кормову частину через рятувальний канал.

Кім Чен Ин жорстко відреагував на аварію: північнокорейський диктатор назвав те, що сталося "злочинним актом", трьох працівників судноверфі було заарештовано. За даними BILD, якщо інженери не встигнуть підняти та відновити корабель до кінця червня, їм може загрожувати страта.

"Збитки мають бути настільки серйозними і очевидними, що його не можна було приховати", — прокоментував ситуацію в розмові з BILD Фредерік Шпор, голова сеульського бюро фонду імені Фрідріха Науманна.

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