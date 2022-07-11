Він пропонує дати полякам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, навчання у наших вишах, медичне обслуговування.

Зеленський просить парламент максимально сумлінно поставитись до законопроекту про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму сьогоднішньому відеозверненні до українців

Він нагадав, що сьогодні направив до Верховної Ради України дуже важливий законопроект, що стосується громадян Польщі, які перебувають в Україні.

"Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах наших громадян. Зокрема, пропоную дати нашим польським братам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування", - наголосив Зеленський.

При цьому він додав, що просить народних депутатів "поставитися до цього законопроекту максимально сумлінно".

Президент України наголосив, що у відносинах із Польщею досягнуто найвищого рівня довіри та співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів, і треба посилювати наші зв’язки в усіх сферах.

Глава держави додав, що сьогодні ж підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання "Місто-рятівник".

"За надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів у допомогу нашим людям і нашому захисту. Я нагадаю, що це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Польщі набув чинності закон про підтримку громадян України, які прибувають в країну через агресію Росії. Закон урегульовує питання легальності перебування українців у Польщі та надання їм всебічної підтримки.

22 травня Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні. Він вважає "правильним жестом" ухвалення закону, який буде дзеркальним відповідником польського закону щодо підтримки українців.

Сьогодні, 11 липня, президент подав до Верховної Ради України законопроект про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: