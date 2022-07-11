У річницю Волинської трагедії польський президент наголосив, що тільки РФ вигідна ворожнеча між Польщею та Україною.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у понеділок, 11 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

Про це Дуда повідомив, виступаючи у 79-ту річницю Волинської трагедії та говорячи про польсько-українські стосунки.

Президент Польщі підкреслив, що сьогодні в польсько-українських відносинах більше вчинків, аніж слів, а "необережні, дурні слова мають негайні наслідки".

"Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про надання полякам особливого статусу в Україні. Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: "Ми вітаємо вас тут на особливих правах". Нехай це буде для нас якимось знаком", – сказав польський лідер.

Дуда заявив, що під час вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії ні в якому разі мова не йде про помсту.

"Ні про вербальну помсту, ні, боронь Боже, про фізичну. Не тільки словом, а й ділом. Адже з усією впевненістю я можу сказати, що ні Варшава, ні Київ не виграють від цих дій. Знаєте, кому це вигідно? Тій країні, яка сьогодні намагається позбавити Україну свободи й землі, забрати в України незалежність, велику мрію про власну суверену, незалежну, сильну країну, яку роками українці втілювали у життя", – додав польський президент.

На сайті Верховної Ради України цього законопроекту поки немає.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про підписання двосторонньої угоди щодо спільного прикордонно-митного контролю. Також під час промови у Верховній Раді Зеленський анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 79-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

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