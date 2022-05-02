Уряд Орбана згоден платити за газ в рублях.

Будапешт знову пригрозив накласти вето на обмеження імпорту російських енергоносіїв. Угорський уряд готовий платити Москві за газ та нафту в рублях.

Про це пише Bloomberg.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику", - заявив угорський міністр Гергель Гуляш.

Будапешт виступає проти європейських обмежень щодо сирої нафти та газу з Росії.

"Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу і сирої нафти, що обмежують закупівлі в Угорщині", – вважає політик.

Варто відзначити, що уряд Орбана згідно платити за російський газ в рублях.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна повинна бути готова до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею і Болгарією. За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у російського диктатора Путіна.

В кінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

"Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Водночас експорт "Газпрому" в країни далекого закордоння впав на 26,9% — до 50,1 млрд кубів.

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