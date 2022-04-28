Німецький канцлер не виключає, що країну чекає такий же сценарій, як у Польщі та Болгарії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна повинна бути готовою до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею та Болгарією.

Про це повідомляє Spiegel.

"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити" - сказав Шольц.

За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у російського диктатора Путіна.

Крім того, він назвав "дуже ефективними" санкції проти РФ, які запровадили ЄС, США та країни G7. Росія чітко розуміє, що вони завдають значної шкоди її власним можливостям розвитку та будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, "аби Україна могла знову розвивати власний суверенітет".

Шольц підкреслив, що Захід не скасує, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних здобутків в Україні. Це станеться лише за умови повного виведення кремлівських військ з України.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

Окремо Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

Тим часом канцлер Австрії Карл Нехаммер назвав фейком російської пропаганди повідомлення росЗМІ про згоду Відня платити за російський газ рублями. Разом із тим в офісі австрійського канцлера додали, що Відень все ще розраховується за газ в євро на рахунок у "Газпромбанку". Там ця сума потім конвертується Росією в рублі.

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