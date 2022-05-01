Поставки компанії на внутрішній ринок знизилися на 3,7%.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України експорт "Газпрому" у країни далекого зарубіжжя впав на 26,9% — до 50,1 млрд кубів.

Про це повідомляє РБК.

Поставки компанії на внутрішній ринок знизилися на 3,7%.

Повідомляється, що за чотири місяці поточного року "Газпром" видобув 175,4 млрд куб.м газу, що на 2,5% менше, ніж торік.

Війна в Україні: