На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України експорт "Газпрому" у країни далекого зарубіжжя впав на 26,9% — до 50,1 млрд кубів.
Про це повідомляє РБК.
Поставки компанії на внутрішній ринок знизилися на 3,7%.
Повідомляється, що за чотири місяці поточного року "Газпром" видобув 175,4 млрд куб.м газу, що на 2,5% менше, ніж торік.
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- В кінці березня країна-окупант зажадала, щоб всі розрахунки на постачання газу в Європу були переведені в рублі.
- Більшість європейських країн, крім Угорщини, відмовилися платити за газ в рублях.
- Росія припинила постачання природного газу до Польщі та Болгарії після відмови цих країн платити в рублях.