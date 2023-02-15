Ігор Гросу не зміг назвати, який саме російський апарат засікли в Молдові.

Влада Молдови не можуть визначити тип об'єкта, через який довелося закрити повітряний простір країни. Імовірно, це міг бути російський дрон або апарат для збору даних.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу підтвердив, що 14 лютого в повітряний простір країни залетів апарат, який "належить Кремлю". За його словами, Кишинів спочатку отримав попередження від Києва, після чого Національна армія помітила дрон, який рухався в південно-західному напрямку, через що Молдова попередила Румунію.

При цьому Гросу не зміг назвати, який саме російський апарат засікли в Молдові. Він вважає, що це міг бути дрон або розвідувальний апарат, який збирає дані на певній висоті.

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"Ми знаходимося в безпосередній близькості від військових дій, тому такі ситуації не можуть не відбиватися, в тому числі, на сусідах. Об'єкт проник з боку України, з північного напрямку. Ми повинні бути пильними, бути в постійному контакті з Україною і Румунією, щоб побачити, чи не повторяться такі ситуації", - цитує політика видання Cotidianul.

Дрон у повітряному просторі Молдови - що відомо

14 лютого влада Молдови закрила повітряний простір країни до 16:00. У свою чергу ЗМІ повідомили, що був виявлений невідомий розвідувальний дрон, який перетнув кордон з боку України. Пізніше дані про закриття авіапростору підтвердили в AirMoldova, повідомивши про зміну розкладу рейсів.

Після 15:00 ЗМІ стало відомо, що Орган цивільної авіації Молдови знову відкрив повітряний простір країни.

Водночас в управлінні цивільної авіації Молдови заявили, що держава закривала авіапростір через непізнаний літальний апарат.

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