Зазначається, що ізраїльські винищувачі вдарили по оперативному штабу ХАМАС, який бойовики використовували для здійснення ракетних атак.

Армія оборони Ізраїлю розкрили подробиці про низку авіаударів, завданих ними по сектору Гази протягом останніх кількох годин.

Як пише The Times of Israel, ЦАХАЛ стверджує, що завдав удару з безпілотника по ракетній установці бойовиків та ліквідував двох терористів, які стояли поруч.

"Під час інших ударів безпілотників було уражено терористичне угруповання під час спроби проникнути в Ізраїль через пляж Зікім, а інше угруповання було уражено під час спроби проникнення з центральної частини Гази", – йдеться у матеріалі.

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Тим часом зазначається, що ізраїльські винищувачі вдарили по оперативному штабу ХАМАС, який бойовики використовували для здійснення ракетних атак. Також було уражено штаб, що належить Ісламському джихаду, повідомляє ЦАХАЛ.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль: що треба знати

У суботу, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вранці з Сектора Гази по країні випустили понад 2 тисячі ракет, десятки бойовиків прорвалися до прикордонних міст Ізраїлю. Багато країн світу, серед яких США, Україна, Японія та інші, висловили свою підтримку Ізраїлю в його праві на захист. Тим часом Іран офіційно підтримав бойовиків ХАМАС.

Відомо, що внаслідок нападу загинули щонаменше 250 осіб, водночас кількість поранених – вже понад 1500 осіб. Також відомо, що в Ізраїлі могла загинути громадянка України, повідомив президент Зеленський.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС. Він також закликав мешканців Гази забиратися з міста. Раніше ізраїльський міністр оборони Йоав Галлант наголосив, що Ізраїль "змінить обличчя реальності в Газі на 50 років уперед".