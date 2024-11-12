Натовп підпалив трамвай, закидав камінням автобус і напав на поліцейських.

В Амстердамі, де минулого тижня відбулися масові напади на ізраїльтян, які прибули на матч "Аякс" та "Маккабі", знову спалахнули заворушення.

Як пише NOS, заворушення сталися ввечері в районі Ніїв-Вест. Натовп пошкодив автомобілі та громадський транспорт – підпалив трамвай та закидав камінням автобус.

"Десятки людей кидали піротехнічні вироби, закидали автомобілі. Трамвай спалахнув після того, як у нього кинули феєрверк. Автобус також закидали камінням", - пише видання.

Відео дня

За інформацією поліції, конфлікт розпочався на площі "Плейн '40-'45" і досяг піка на Слотермеєрлаан, де були атаковані поліцейські, зокрема камінням.

Правоохоронці затримали трьох осіб, але очікуються додаткові арешти, оскільки є багато відеозаписів із місця події.

Напади супроводжувалися антисемітськими вигуками учасників заворушень. Також зафіксовано невідомих на фетбайках та скутерах, а вулицями проїжджали автомобілі, водії яких спостерігали за ситуацією. Багато порушників закривали обличчя.

"На щастя, у підпаленому трамваї на момент інциденту нікого не було, і вогонь вдалося швидко загасити. Один з учасників заворушень отримав поранення під час запуску піротехніки, йому надано допомогу на місці", - сказано в публікації.

Також зловмисники напали на підлітка, який їхав велосипедом: за словами потерпілого, його врятувала поліція.

Цього тижня в Амстердамі діє надзвичайна ухвала, запроваджена через заворушення, що спалахнули минулого тижня, коли проходив футбольний матч між місцевою командою "Аякс" та "Маккабі" (Тель-Авів). Тоді відбулися напади на ізраїльтян, що викликало резонанс як у Нідерландах, так і за їх межами, в тому числі в Ізраїлі. Було затримано понад 60 осіб.

Імовірно, друга хвиля заворушень почалася через затримання жінки, яка, попри заборону влади, вийшла на протиізраїльський протест.

Напад на ізраїльських вболівальників - що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Амстердамі сталися масові напади на ізраїльських футбольних уболівальників. Погроми почалися після матчу Ліги Європи між місцевою командою "Аякс" та "Маккабі" (Тель-Авів). Після закінчення матчу, в результаті якого "Аякс" переміг із рахунком 5:0, почалися масові напади на ізраїльтян.

Нападники були з палестинськими прапорами та скандували "Свободу Палестині". Невідомі навіть намагалися поринути у готелі у пошуках ізраїльтян. Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що 10 людей отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: