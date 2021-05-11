Випадки зі стріляниною і застосуванням холодної зброї в російських школах і коледжах, які сталися за останні роки.

Сьогодні вранці в російській Казані сталася стрілянина в гімназії, в результаті якої загинули вісім осіб - семеро дітей і вчителька. Вогонь відкрив 19-річний Ільназ Галявієв, його затримали.

Після затримання він заявив поліцейським, що ненавидить усіх, а бомби навчився робити в Інтернеті. За кілька днів до бійні підліток створив Telegram-канал і публікував пости такого змісту: "Я, як бог, хочу, щоб всі визнали себе моїми рабами" і "Я з'явився в цей світ в образі людини, щоб позбутися від усіх вас", а в день трагедії він написав: "Сьогодні я вб'ю величезну кількість біосміття і застрелюсь".

За останні роки в Росії відбулися кілька інших подібних подій, багато з яких пов'язані із застосуванням учнями пневматичної зброї. УНІАН згадує головні з них.

У 2014 році в Москві дев'ятикласник, озброєний карабіном і гвинтівкою, застрелив вчителя географії і захопив у заручники своїх однокласників, а потім відкрив вогонь по поліцейським, що прибули на місце події, убивши співробітника позавідомчої охорони і важко поранивши патрульного. Після переговорів, в яких брав участь батько злочинця, підліток відпустив заручників, а через деякий час був затриманий. Цей інцидент називають першим в Росії випадком шкільної стрілянини, в ході якого загинули люди.

У березні 2015 року в Томську дев'ятикласник почав стрілянину з пневматичного пістолета, в результаті чого постраждали два восьмикласники.

У вересні 2016 року в Пермському краї вчитель фізкультури почав стріляти з пневматики по учнях, поранивши одного з них в груди.

А в 2017 році в Татарстані 14-річний учень вистрілив із пневматичного пістолета в око сусіда по парті. Через кілька днів він помер у лікарні. У тому ж році вогонь із пневматичного пістолета по інших дітях відкрив учень однієї зі шкіл в російській республіці Комі.

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Більш серйозний випадок стався у вересні 2017 року в Московській області. Тоді учень дев'ятого класу приніс до школи саморобні вибухові пакети, сокиру та пневматичну зброю. Він вистрілив зі зброї в вчительку і вдарив її сокирою, а піротехнічні засоби підірвав. Злякавшись, троє учнів вистрибнули з вікна і отримали різні травми.

У 2018 році в Росії всього за один тиждень було зафіксовано два випадки з використанням холодної зброї. У Пермській школі двоє підлітків поранили ножами 15 осіб, а в Улан-Уде озброєний сокирою підліток завдав травми шістьом школярам і вчительці, а також підпалив клас.

У березні 2018 року семеро учнів постраждали в результаті стрілянини в школі №15 міста Шадринськ Курганської області. Там учениця 13 років відкрила стрілянину на перерві з пневматичного пістолета.

У тому ж 2018 році в окупованому Росією Криму сталася одна з найкривавіших подій. У Керченському коледжі сталася стрілянина і вибух. В результаті цього інциденту загинули 20 осіб, близько 65 отримали поранення і травми. Стрільцем виявився студент четвертого курсу коледжу Владислав Росляков. Його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено в одному з приміщень коледжу. Зазначимо, що до російської окупації подібних подій на півострові не було.

Наприкінці 2019 року був затриманий студент Луховицького аграрно-промислового коледжу Борис Банін, який готував напад на однокурсників. Він планував під час однієї з пар розстріляти однокурсників і викладача з вогнепальної зброї. При затриманні у нього виявили пістолет.

У листопаді 2019 року 19-річний студент четвертого курсу Амурського коледжу будівництва та комунального господарства прийшов до навчального закладу і влаштував там стрілянину з мисливської зброї, яка була зареєстрована на нього. В результаті була вбита одна людина, ще троє отримали поранення.

У лютому 2020 року в ФСБ Росії заявили, що запобігли масовому вбивству в Саратові, яке планували влаштувати підлітки 14 і 15 років. Їх затримали на території бомбосховища, де вони зберігали обріз і планували зробити бомбу. Мотивом підлітків була помста, вони планували вбити близько 40 осіб.

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Автор: Олександр Топчій