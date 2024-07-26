Вони вважаються одними з найвпливовіших наркобаронів у сучасному світі.

Одного з найвідоміших наркобаронів світу Ісмаеля "Ель Майо" Самбада, лідера мексиканського картелю "Сіналоа", арештували в штаті Техас.

Його затримали під час великої операції, і тепер це може змінити мексиканський кримінальний ландшафт, пише Reuters.

Самбада - один із найвпливовіших наркоторговців в історії Мексики і співзасновник картелю "Сіналоа" разом з Ель Чапо, який зараз відбуває довічне у в'язниці суворого режиму в США.

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Самбада, якому близько 70 років, і Гусман Лопес - син Ель Чапо, якому близько 30 років, були затримані після приземлення на приватному літаку в районі Ель-Пасо.

Останніми роками картель "Сіналоа" став головною ціллю для влади США, яка звинуватила злочинний синдикат у тому, що він є найбільшим постачальником фентанілу в США. Цей препарат є головною причиною смерті серед громадян США віком від 18 до 45 років.

Влада США навіть призначила винагороду в розмірі $15 млн за затримання Самбади, а Гусмана Лопеса - у розмірі $5 млн.

Що відомо про "Сіналоа"

Картель "Сіналоа" торгує наркотиками в більш ніж 50 країнах і є одним із двох найвпливовіших організованих злочинних угруповань у Мексиці. За десятиліття картель створив складні ланцюжки для переміщення наркотиків по всьому світі та для постачання суворо регульованих хімікатів на свою базу в Сіналоа.

Самбада відомий як наркоторговець "старої школи", який уникає загальної уваги і працює в тіні. Сини Ель Чапо, навпаки, мають репутацію яскравих наркоторговців, які привертали увагу, піднімаючись кар'єрними сходами картелю.

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