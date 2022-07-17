14 морпіхів загинули під час операції.

Наркобарона зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР осіб Рафаеля Каро Кінтеро затримали в Мексиці.

Про це повідомляє CNN.

Згідно із заявою ВМС Мексики, Рафаель Каро Кінтеро був затриманий морськими піхотинцями. Службова собака знайшла його, коли він ховався в кущах в мексиканському місті Сан-Сімон.

14 морських піхотинців, які допомагали упіймати його, були вбиті внаслідок аварії вертольота, ще один морський піхотинець був поранений і знаходиться в лікарні. Причина аварії вертольота невідома, буде проведено розслідування.

Агенти американського Управління з боротьби із наркотиками співпрацювали з мексиканською владою, щоб заарештувати Кінтеро.

"Більше 30 років чоловіки і жінки з Управління з боротьби з наркотиками невпинно працювали над тим, щоб притягнути Каро Кінтеро до відповідальності. Сьогоднішній арешт - результат багатьох років, вашої крові, поту і сліз. Без вашої роботи Каро Кінтеро не постав би перед правосуддям", - повідомила голова Управління Енн Мілгрем в записці для співробітників.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що Сполучені Штати будуть домагатися негайної екстрадиції Каро Кінтеро.

Що відомо про Рафаеля Каро Кінтеро?

Точний вік Рафаеля Каро Кінтеро невідомий. Вважається, що йому за 60. 28 років життя він провів в'язниці в Мексиці. У 2013 році він був звільнений, але Верховний суд Мексики пізніше скасував рішення, що дозволило йому вийти на свободу.

Влада США розшукує його за ймовірне викрадення і змову з метою вбивства спеціального агента Управління з боротьби з наркотиками Енріке Камарена Салазара в 1985 році.

За даними Управління з боротьби з наркотиками, Камарена Салазар був викрадений, підданий тортурам і убитий. Таким чином наркоторговці помстилися за набіг мексиканської влади на ферму з вирощування марихуани площею 2500 акрів в 1984 році. Події були екранізовані в драмі Netflix "Narcos: Mexico".

Мексиканська влада вважає Каро Кінтеро засновником картелю Гвадалахари. Вони звинувачують його в торгівлі метамфетаміном, героїном, кокаїном і марихуаною.

За даними ФБР, втікач опинившись на волі повернувся до торгівлі наркотиками, ставши одним з лідерів картелю Сіналоа.

У 2018 році влада США оголосила нагороду в розмірі 20 мільйонів доларів за Каро Кінтеро.

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