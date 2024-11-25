За словами генерала, багато хто дивиться на Україну занадто вузько і не розуміє намірів Путіна.

Генерал-лейтенант Макмастер, який раніше також був радником Трампа з національної безпеки, заявив, що майбутні місяці стануть "дійсно критичними" для визначення наступного етапу війни в Україні. Це, за його словами, пов'язано з очікуванням вступу Трампа на посаду президента. Про це пише CBS News.

Макмастер зазначив, що і Росія, і Україна прагнуть домогтися максимальних успіхів на полі бою до приходу нової адміністрації Трампа. Це дасть їм більше важелів у майбутніх переговорах.

З метою зміцнення позицій України адміністрація Байдена схвалила постачання протипіхотних мін, а також зняла обмеження на використання Україною американських ракет дальнього радіусу дії для ударів по території Росії.

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Тим часом багато кандидатів на ключові посади в новій адміністрації Трампа або не підтримували продовження допомоги Україні, або виступали за переговорне завершення війни.

На думку Макмастера, ця динаміка являє собою "реальну проблему" і завдає "психологічного удару по українцях".

"Українці щосили намагаються сформувати необхідну їм робочу силу і підтримувати свої оборонні зусилля. Важливо, щоб вони отримали необхідну зброю і підготовку. Також вони мають бути впевнені в тому, що зможуть перемогти. Будь-які повідомлення про те, що ми можемо скоротити допомогу, вельми руйнівні для них з моральної точки зору", - заявив Макмастер.

Він висловив сподівання, що як сам Трамп, так і його команда усвідомлюють очевидний зв'язок між війною в Україні та новою віссю агресорів, які прагнуть зруйнувати існуючий світовий порядок. Макмастер згадав північнокорейських солдатів, які беруть участь у бойових діях у Європі, вперше із закінчення Другої світової війни, підтримку, яку Китай надає Росії, а також постачання дронів і ракет з Ірану.

За словами генерала, багато хто дивиться на Україну занадто вузько і не розуміє намірів Путіна.

Західні війська в Україні - що відомо

Видання Le Monde повідомляє, що в Європі поновилися секретні дискусії щодо відправки військ в Україну.

Як повідомляється, Велика Британія і Франція обговорюють питання оборонного співробітництва, приділяючи особливу увагу створенню міцного альянсу європейських країн, який буде зосереджений на підтримці України та забезпеченні безпеки Європи в цілому.

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