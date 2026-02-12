Рютте зізнався, що припинив слухати Лаврова, і назвав причину

Генсек НАТО назвав пріоритетні задачі на сьогодні.

Дипломатичний процес з пошуку шляхів припинення війни Росії проти України триває. Але на тлі цих мирних зусиль не обов’язково слухати, що каже міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте на пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали, чи він підтримає готовність окремих союзників відправити воєнні засоби і військових від Коаліції охочих, якщо російський диктатор Володимир Путін не дасть своєї чіткої згоди, бо війська країн НАТО, на думку очільника Кремля, не можуть бути розміщені на території України на основі мирної угоди.

"Я припинив деякий час тому слухати кожну особу, яка виступає з російської сторони, особливо, якщо це звучить від Лаврова. Я маю на увазі, що важко відстежувати, що вони всі говорять. Але я знаю, що мирний процес вже розпочався на чолі зі Сполученими Штатами за участі росіян і українців, аби покласти край цій війні. І частина усього цього процесу полягає у тому, що є абсолютне визнання від усіх учасників - Україні для подальшого розвитку потрібні надійні гарантії безпеки", - наголосив Рютте.

Гарантії безпеки від країн Заходу визначені на 90-95%

Зокрема, як нагадав генеральний секретар Альянсу, першою гарантією безпеки мають бути безпосередньо Збройні сили України, бо українські війська є найбільшою регулярною армією в Європі. Потім важливу роль з внеском у гарантії безпеки для України відіграватиме Коаліція охочих на чолі з Францією і Великою Британією.

"Потім, у серпні минулого року відбулася значна подія, коли президент США сказав: "США також будуть залучені до гарантій безпеки тим або іншим чином". І це привело до проведення успішної зустрічі у Парижі в грудні, де, на мою думку, ми закріпили гарантії безпеки на 90-95%. Звісно, зараз мирні переговори тривають. Гарантії будуть їх частиною. Але я думаю, що ми усі визнаємо, вам потрібна сильні безпекові гарантії як частина мирної угоди", - відзначив Рютте.

Допомога для України у закупівлі зброї

Окремо генеральний секретар НАТО запевнив, що союзникам в межах ініціативи PURL вдасться виконати обіцянку у наданні 15 млрд євро на закупівлю зброї для України у цьому році.

"Я абсолютно впевнений, що цей потік життєво важливого американського обладнання в Україну надходитиме й надалі", - наголосив Рютте.

За його словами, через PURL забезпечується близько 90% потреб України щодо протиповітряної оборони. Потреби зенітно-ракетних комплексів Patriot забезпечуються на 75% в межах цієї ініціативи.

"Тож це має критично важливе значення для України. Тож, я абсолютно впевнений, що надходження продовжуватиметься, і ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього", - сказав Рютте.

Хід мирних перемовин: останні новини

Як відомо, глава МЗС РФ Лавров не є учасником тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ. Він жодного разу не брав участі у зустрічах, які відбувалися у січні та лютому в Абу-Дабі.

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що делегація російської сторони на переговорах, які відбувається в Абу-Дабі, не має відповідного мандату для ухвалення рішень щодо встановлення миру.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Росії та Україні завершити війну до літа. Військові в Абу-Дабі на початку лютого обговорили технічні аспекти моніторингу припинення вогню Україною, Росією і з боку США в разі політичного рішення припинити війну.

Також Зеленський повідомив, що Зеленський не буде підписувати жодні документи щодо зміни статусу окупованих українських територій. Зокрема, Україна не визнаватиме частиною РФ тимчасово окуповані території України.

