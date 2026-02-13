Рютте: Росія рухається в Україні зі швидкістю садового равлика

Рютте висміяв швидкість російського наступу в Україні та похвалив згуртованість Європи в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі міністрів у Брюсселі напередодні Мюнхенської конференції з безпеки висміяв темпи наступу російських сил в Україні та оцінив зміни у європейському оборонному курсі, пише Bild.

За його словами, останні роки Європу критикували за недостатні витрати на оборону, але після саміту в Гаазі ситуація змінилася.

"Ми відчули явне зближення поглядів та єдність. Європа дійсно стає сильнішою і бере на себе більшу відповідальність за лідерство в рамках НАТО", – зазначив Рютте.

Відео дня

Коментуючи війну в Україні, генеральний секретар зазначив про "шокуючі втрати" Росії та іронічно додав:

"Росія хоче, щоб ми сприймали її як могутнього ведмедя. Але можна сказати, що вона просувається в Україні зі швидкістю садового равлика. Тож давайте не піддаватимемося російській пропаганді".

Рютте підкреслив, що нинішня згуртованість союзників демонструє готовність Європи активніше брати на себе відповідальність за власну оборону та лідерство в НАТО.

Війна в Україні - прогноз НАТО

Як повідомляв УНІАН, в НАТО вважають малоймовірним крах української оборони на фронті протягом найближчого року.

Як розповів неназваний посадовець Альянсу, в наступні місяці війна продовжуватиметься у форматі боротьби на виснаження, коли тактична перевага залишатиметься за Росією, але її успіхи, як і раніше, будуть мінімальними.

Вас також можуть зацікавити новини: