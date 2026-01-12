Якщо США захоплять Гренландію силою, настане кінець для НАТО, - єврокомісар

Андрюс Кубілюс вважає, що Євросоюз може забезпечити більшу безпеку для Гренландії, якщо цього попросить Данія.

Якщо відбудеться силове захоплення Гренландії Сполученими Штатами, це призведе до кінця Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це заявив комісар Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс агентству Reuters під час безпекової конференції в Швеції.

Він прокоментував наміри президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією, яка є автономною частиною Данії.

"Я погоджуюся з прем’єр-міністеркою Данії, що це буде кінцем НАТО, але також серед людей це буде сприйнято дуже, дуже негативно", - наголосив Кубілюс.

Як уточнив єврокомісар, це би мало "дуже негативний вплив на людей і на наші трансатлантичні відносини". Утім, він не вважає, що настане військове вторгнення США, але стаття 42.7 Договору про Європейський Союз зобов’язує країни-члени надати допомогу Данії, якщо вона зіткнеться з воєнною агресією.

"Це залежатиме від Данії, як вони відреагують, яка буде у них позиція, але, безперечно, існує таке зобов’язання країн-членів надавати взаємну допомогу, якщо інша країна-член зіткнеться з воєнної агресією", - відзначив єврокомісар.

Також він поставив під сумнів доцільність силової окупації Гренландії, і попередив, що це матиме впливи на усі аспекти відносин між Європою та США.

"Хто визнає цю окупацію і який вплив вона матиме на всі відносини між Сполученими Штатами та Європою, в тому числі, для прикладу, на торгівлю, де американці також можуть зіткнутися з досить болісними негативними наслідками?", - завив Кубілюс.

На його думку, ЄС міг би забезпечити більшої безпеки для Гренландії, якщо Данія зробить запит щодо цього, в тому числі йдеться про війська і воєнну інфраструктуру, таку як воєнні кораблі і засоби боротьби з дронами.

На думку видання Politico, у країн Євросоюзу є чотири сценарії, щоб врятувати Гренландію. В ЄС виступають проти продажу півострова і виступають проти ідеї захоплення його силою.

Американський президент Дональд Трамп переконаний, що Гренландія "так чи інакше", перейде під контроль США. Він виправдовує свої наміри тим, що нібито Китай та Росія хочуть захопити острів, але він налаштований не допустити цього.

