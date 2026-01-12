До Конгресу США внесли законопроєкт про 'анексію' Гренландії

Трамп продовжує наполягати, що острів має стати частиною США.

Член Палати представників Сполучених Штатів Америки, республіканець Ренді Файн вніс до Конгресу законопроєкт про "анексію" Гренландії. Про це повідомляє Fox News.

Цей законопроєкт має на меті уповноважити американського лідера Дональда Трампа "вжити необхідних заходів" для придбання Гренландії та налагодження процесу її приєднання до Сполучених Штатів, сказано в матеріалі.

"Я вважаю, що в інтересах світу, щоб Сполучені Штати здійснювали суверенітет над Гренландією. Конгрес все одно повинен буде прийняти рішення про надання статусу штату, але це просто уповноважить президента робити те, що він робить, і заявити, що Конгрес його підтримує. І тоді це прискорить процес надання статусу штату", – заявив Ренді Файн у коментарі Fox News Digital.

Трамп просуває ідею приєднання острова до США ще з першого терміну свого перебування в Білому домі. Він часто використовує в якості аргумента стратегічну важливість Гренландії, зокрема наголошуючи на її близькості до Росії та наявності на її території важливих корисних копалин.

Ба більше, Файн вважає, що "американське правління буде кращим і для мешканців Гренландії":

"Рівень бідності серед них високий. Данія не ставилася до них добре. Коли в місто прийшла війна, Данія не змогла їх захистити. Вгадайте, хто захищав Гренландію під час Другої світової війни? Ми".

Примітно, що законодавці від Республіканської партії були дещо збентежені після того, як прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт не виключила використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією.

Що каже американська Конституція

Конституція США надає Конгресу право приймати нові штати до складу. Законодавці мають ухвалити закону, що санкціонує створення нового штату. Згодом відповідна територія повинна розробити проект конституції штату, затверджений людьми, які там проживають.

Потім Конгрес повинен знову проголосувати за включення до складу США нового штату, перш ніж рішення стане остаточним після підписання президентом.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила позицію Трампа щодо цього питання: він вважає, що якщо США не отримають контролю над Гренландією, з часом острів може бути захоплено Китаєм чи Росією.

"Не варто забувати: йдеться не лише про інтереси Сполучених Штатів. Цілком можливо, що для самої Гренландії також було б краще стати частиною Сполучених Штатів і перебувати під захистом США", – додала вона.

США і Гренландія: останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що в питанні довкола арктичного острова хотів би піти дипломатичним шляхом і укласти угоду, "але так чи інакше, Гренландія у нас буде". Він також заявив, що мова йде про придбання, а не про оренду, і не про короткострокове володіння цією землею.

Комісар Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс вважає, що силове захоплення Гренландії Сполученими Штатами Америки призведе до краху НАТО. Він наголосив, що це матиме впливи на усі аспекти відносин між Європою та США.

У Європі вже шукають альтернативні рішення. До прикладу, Bloomberg пише, що Німеччина запропонує створити спільну місію НАТО для моніторингу та захисту безпекових інтересів в Арктичному регіоні, аби помʼякшити напруженість у відносинах зі США.

