Президент України наполягає, що на східному флангу НАТО не повинно бути "сірої" зони.

Президент Володимир Зеленський на саміті НАТО закликав знайти Україні місце у спільному безпековому просторі.

Про це глава Української держави сказав у виступі-зверненні на саміті НАТО у Мадриді.

"Нам потрібне нове розуміння східного флангу НАТО. Позбутися "сірої" зони, гарантувати безпеку можна тільки разом з Україною. Просто подумайте, будь ласка, зараз над одним фактом: сьогодні країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна вже понад чотири місяці стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте основною загрозою для себе. І ми стримуємо Росію й від того, щоб вона знищила нас, і від того, щоб вона знищила вас", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Росію потрібно ізолювати, вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити.

"Не повинно бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог, а отже, шукати мир. І обов'язково – заради миру – має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО. Хіба випадково, що всі країни Альянсу на сході, всі наші сусіди виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість. Це логіка. Це знання життя в нашому регіоні", - сказав президент.

Як зазначив Зеленський, політика відкритих дверей НАТО не має нагадувати "старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли ти підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш".

"Хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Що ж тоді ще потрібно? Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки, і ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що на саміті буде ухвалюватись стратегія Альянсу, і це передусім стратегія безпеки суспільств, держав НАТО.

"Стратегія на десять років. Уже 126 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крилаті ракети, катування, вбивства дітей, ґвалтування жінок... У нас немає десяти років. А чи є вони у вас? Чи справді ви в цьому впевнені?", - завершив свій виступ президент України.

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