Біля будівлі ФСБ затримали режисера Віталія Манського.

Поліція Москви затримала режисера Віталія Манського, який вийшов до будівлі ФСБ на Луб'янці з одиночним пікетом на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Також він протестував проти ФСБ, співробітників якої запідозрили в отруєнні опозиціонера, пише "Крим.Реалії".

В руках режисер тримав сині труси, схожі на ті, що фігурували в розмові Навального з передбачуваним співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, який міг брати участь в операції з отруєння політика.

Коли поліцейські запитали, навіщо той це зробив, режисер відповів: "Щоб чисті були".

Публічних коментарів російських силовиків з приводу затримання Манського немає, його відвезли в ОВС "Міщанське".

Отруєння Навального: всі подробиці

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська до німецької клініки Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика "Новачком" також підтвердили інші експерти.

10 вересня Навальний вийшов з коми.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "Новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися до Росії.

21 грудня Навальний заявив, що подзвонив своєму передбачуваному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і опублікував відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Навальний зателефонував йому під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і попросив його прояснити, що "пішло не так" з отруєнням у Томську.

У розмові офіцер ФСБ назвав операцію добре спланованою і пояснив невдачу збігом обставин. Він упевнений, що Навальний не вижив би, якби пілот не здійснив екстрену посадку в Омську, а лікарі швидкої допомоги не ввели б йому протиотруту.

У ФСБ заявили, що розслідування Навального про нібито причетність співробітників спецслужби до його отруєння є провокацією.

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Автор: Олег Давигора