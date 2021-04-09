З кожним днем опозиціонер ризикує втратити здоров'я або навіть життя, але його політична вага лише зростає.

Володимир Путін, напевне, сподівався, що відправка головного політичного опонента в колонію суворого режиму дозволить нарешті забути про нього. Натомість Олексій Навальний продовжує мучити президента Росії, викриваючи жорстокість й брехню його режиму.

Позбавлений свободи й будь-якої публічної платформи, Навальний веде боротьбу тими інструментами, які в нього лишилося: його тіло і його життя. Про це пише The Economist. З 31 березня опозиціонер оголосив голодування у своїй камері в місті Покров за 100 кілометрів від Москви.

Він протестує проти жахливих умов його утримання. Навального позбавили сну й медичного догляду. У нього з'явилася висока температура й проблеми з диханням. У трьох чоловіків з його барака виявили туберкульоз, який досить поширений у російських в'язницях.

Читайте також"Портфоліо поганого хлопця": Навальний розповів, скільки доган отримав за два тижні в колоніїНавальний, який пережив отруєння хімічною зброєю "новачок" минулого серпня, також страждає від сильного болю в спині й оніміння обох ніг. Але попри це, йому відмовили у доступі до лікаря на власний вибір, що йому гарантує російський закон. Російська пенітенціарна служба позначила Навального як потенційного втікача, хоча він добровільно повернувся в Росію, щоб виступити проти Путіна. Такий статус означає, що наглядачі в'язниці можуть розбудити його в будь-який момент посеред ночі, підносячи ліхтарик до його обличчя.

"Існує реальна перспектива того, що Росія піддає його повільній смерті, - вважає майбутній голова Amnesty International Аньєс Калламар.

Вона написала звернення до Путіна, закликаючи його відпустити Навального. При цьому вона наголосила на тому, що ув'язнений опинився за ґратами лише тому, що він "помітний критик російської влади". Вона також вимагала, щоб Навальний отримав доступ до лікаря, якому він довіряє. Але замість медиків Кремль відправив телевізійну групу пропагандистів, щоб поглузувати з Навального.

Читайте такожУ Росії затримали учасників мітингу під колонією, в якій тримають НавальногоЦе завдання доручили Марії Бутіній, відомій прихильниці Путіна. Її арештували в США під час виборів у 2016 році за спробу інфільтруватися в американські політичні кола й вплинути на хід голосування. Розгулюючи по бараку Навального зі знімальною групою, вона кричала, що в'язниця більш комфортна, ніж готельний номер у маленькому сибірському містечку, в якому вона виросла. І байдуже, що в тому містечку взагалі немає жодного готелю. Коли лікар і політичний союзник опозиціонера Анастасія Васильєва прийшла до воріт в'язниці, вимагаючи доступ до Навального, її арештували разом з кількома журналістами. Серед них був і репортер CNN.

"Мало що так добре ілюструє дріб'язковість режиму Путіна, як поводження з політичними в'язнями. Навальний попросив передати йому сімейний фотоальбом, йому відмовили. Він також розповів, що після оголошення голодування навальник в'язниці обклав цукерками свій одяг і дав співкамерникам електроплиту, щоб смажити грінки і курятину", - йдеться в статті.

"В цьому вся суть переконань режиму: навіщо комусь захищати свої принципи чи боротися за свої права, якщо поруч є смажена курятина", - написав Навальний у повідомленні, яке в Instagram розмістили його адвокати.

Читайте такожУ Росії помер вже другий лікар омської лікарні, де рятували НавальногоВ той час, поки Кремль намагається зламати мораль Навального, його команда розгорнула кампанію з його визволення. Опозиціонери сподіваються зібрати щонайменше 500 тисяч підписів під протестом проти його ув'язнення. На момент виходу статті The Economist підписів більше 400 тисяч. Кожного дня у в'язниці Навальний ризикує втратити своє здоров'я або навіть гірше. Але він здобуває моральну й політичну вагу.

Ув'язнення Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

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Переклад: Лесь Димань