Британці відзначили ентузіазм українських воїнів.

Королівський військово-морський флот Великої Британії навчає українців безпечно знешкоджувати російські міни та інші вибухові пристрої на північному заході Шотландії.

Як повідомляється на сайті NAVY, британські фахівці обрали віддалені води озера Лох-Ю, щоб передати свої знання та досвід українським водолазам та операторам зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вони провели навчання разом із союзниками по НАТО, включаючи США, Францію, Бельгію та Грузію.

Зазначається, що фахівці спиралися на знання та навички української експедиційної протимінної групи, допомагаючи їй підготуватися до майбутніх операцій. Вони навчились розчищати глибоководні судноплавні шляхи, забезпечувати безпеку мілководдя та пляжів для десантних рейдів, а також вивчали очищення портів, причалів та іншої інфраструктури від потенційних загроз.

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Під час навчань також використовували підводних роботів і всі типи мішеней - вільно плаваючі міни, наземні міни і саморобні вибухові пристрої у воді, на воді і навколо неї.

Командир 1-го водолазного підрозділу "Дельта" лейтенант Алі Ейндоу сказав, що водолази ВМС України були чудові під час навчань. "Це була блискуча можливість поділитися досвідом і навчитися один у одного прийомам. Українці дійсно зосереджені, і їх ентузіазм з приводу тренувань просто вражаючий", - підкреслив він.

Навчання у Великій Британії

У квітні в Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що навчили вже понад 10 тисяч українських військовослужбовців, до кінця року вони хочуть навчити 20 тисяч.

Міністр Бен Уоллес днями заявив, що вони знаходяться на другому місці в списку донорів військової допомоги Україні - з квітня минулого року по березень 2023 року вони витратили 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

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