Небензя згадав Садового на надзвичайному засіданні ООН з приводу влучання російської ракети в "Охматдит".

Виступ постійного представника Росії в ООН Василя Небензі на надзвичайному засіданні Радбезу супроводжував собачий гавкіт, в той час як сам постпред намагався відбрехатися з приводу удару росіян по лікарні "Охматдит".

Так мер Львова Андрій Садовий прокоментував у соцмережах виступ Небензі. Лвівський мер зробив це на тлі того, що сам Небензя згадав про Львів і його мера в контексті того, що нібито Україна весь час влучає сама по своїх лікарнях і соціальних закладах. Він сказав, що нібито мер Львова Садовий визнав, що наприкінці червня 2023 року у Львові були руйнування будинків саме з української вини.

"Пишуть знайомі, що Небензя на Радбезі ООН згадав моє прізвище і Львів у своєму нікому непотрібному виступі. Думаю, послухаю. Вмикаю трансляцію…Нічого не розумію, що він каже. Яка це мова?", - написав Садовий під відео, де говорить Небензя, а виступав він на засіданні Радбезу ООН російською мовою, на фоні постійного гавкання собаки. Відео триває 29 секунд.

Удар по лікарні Охматдит

На вимогу України 9 липня у Радбезі ООН було скликано надзвичайне засідання, у зв’язку з тим, що Росія 8 липня влучила по дитячій лікарні "Охматдит" та ще одному медзакладу у Києві, а також по житловому будинку. Від цієї атаки в Києві загинуло 33 людини, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей.

Небензя на засіданні Радбезу ООН звинувачував Україну в цьому ударі. Він заявляв, що нібито по лікарні вдарила ракета української ППО.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки, коментуючи російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" зазначив, що для Росії вже стало традицією супроводжувати своє головування в Раді безпеки ООН жахливими воєнними злочинами.

Кислиця зазначив, що Росія навмисно вдарила по найбільш вразливій і беззахисній категорії населення – хворих дітях.

Кислиця сказав, що Росія здійснила удар по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101"

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