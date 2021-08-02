Арсеній Зданевич зазначив, що рішення виїхати він прийняв за півгодини.

Чоловік олімпійської бігунки Христини Тімановської, який екстрено виїхав в Україну, заявив, що відчуває себе в безпеці. Він не розкриває своє місце перебування.

Про це повідомляє BBC.

"Рішення про виїзд прийняв протягом півгодини. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці", - розповів 25-річний Арсеній Зданевич.

За його словами, в Білорусі залишилася мама Тімановської, але відмовився поділитися планами сім'ї.

Читайте такожРежисера церемонії відкриття Олімпіади в Токіо звільнили за жарт 20-річної давнини"Поки немає інформації, що там далі як. Поки все добре, вони нас підтримують", - зазначив Зданевич.

Також він підтвердив, що Польща запропонувала бігунці візу і представляти Варшаву. При цьому він підкреслив, що ні він, ні його дружина не цікавилися політикою і не брали участь в акціях. Крім того, він заявив, що готовий повернутися в Білорусь, "якщо нас не посадять, і не буде кримінальних справ".

Скандал з Христиною Тімановською на Олімпіаді-2020

1 серпня стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою НОК Білорусі, став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тімановська заявила, що лікарі її не оглядали. Також стало відомо, що спортсменку змушували виступити на Олімпіаді на дистанції, до якої вона не була готова.

У свою чергу влада Чехії заявила, що готові надати спортсменці візову підтримку.

Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Автор: Анастасія Горбачова