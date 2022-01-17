Камери відеоспостереження зафіксували яскраве видовище.

Яскрава зелена куля осяяла нічне небо над Угорщиною. Незвичайне природне явище вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Явище зафіксували ще 13 січня, але інформація про нього набула широкого поширення тільки зараз.

Великий метеор жителі Угорщини спостерігали з різних місць по всій країні. Камери відеоспостереження зафіксували його.

Наразі невідомо, чи впав метеор на землю, ставши метеоритом, чи згорів в атмосфері.

Астрономи називають метеори "зірками, що падають". Поки космічне тіло рухається у космосі, його називають метеороїдом. Коли метеороїд входить в атмосферу, він стає метеором. Все, що не згорає і падає, називається метеоритом.

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