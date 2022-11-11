Вони кажуть, що з агресором не потрібно поводитися так, як раніше.

Державний секретар США Ентоні Блінкен не планує зустріч з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на саміті G20 в Індонезії.

У Білому домі вважають, що з Російською Федерацією "не може бути так, як зазвичай", повідомив спікер Держдепу Нед Прайс в ході брифінгу.

"Це не тільки наша віра. Я думаю, що всі ми бачили на Балі під час липневої міністерської зустрічі G20, що Росія опинилася в ізоляції. Ми чули це із заяв ряду міністрів, які представляють більшість. Ми це чули. Очевидно, це чув і міністр закордонних справ Лавров. Той факт, що він не зміг повернутися в другій половині дня, почувши осуд з боку ряду своїх колег за столом, я думаю, говорить про презирство і критику, які він дуже ясно почув і засвоїв", - сказав він.

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Прайс підозрює, що цього разу Лавров публічно почує щось дуже схоже.

"Країни всього світу продовжують засуджувати триваючу війну Росії проти України. Це виходить далеко за межі країн G7. Ми чули ряд країн регіону, в тому числі країни, які принаймні спочатку прагнули застрахуватися, країни, які останнім часом були набагато більш прямими і чіткими у своїх зауваженнях, закликаючи до припинення цієї агресії, ясно даючи зрозуміти, що це не епоха війни, кордони не можуть і не повинні перекроюватися силою", - додав він.

Крім того, він вважає, що G20 надасть ряду країн можливість висловитися про наслідки зростання цін на продовольство, на енергоносії, а також про підрив заснованого на правилах міжнародного порядку.

Саміт "G20" в Індонезії

Як відомо, зустріч у форматі "Групи двадцяти" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт Володимира Зеленського і російського диктатора. Все ще невідомо, чи відвідає саміт президент України.

На початку листопада Відодо сказав, що після розмови з Путіним майже впевнений в тому, що він не приїде.

10 листопада в Кремлі повідомили, що делегацію РФ на саміті очолить глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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