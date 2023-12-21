Головний демократ у Сенаті заявив, що колишній президент США є величезною політичною силою серед республіканців.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер припускає, що Дональд Трамп може вплинути на затвердження майбутньої угоди щодо змін імміграційного законодавства в обмін на допомогу Україні, пише Politico з посиланням на інтерв’ю Шумера.

Він розраховує, що приблизно п'ять республіканців у Сенаті проголосують позитивно, 15 – проти, а решту – може схилити на свій бік Трамп, коли наступного місяця офіційно стартують президентські праймеріз.

"Він є величезною політичною силою в цій партії І питання в тому, чи будуть вони робити правильні речі, якщо вони знають, що Дональд Трамп буде впливати на них у неприємний, жорстокий спосіб", – заначив демократ.

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Журналісти вказують, що за кілька тижнів до з'їзду Республіканської партії в Айові, в якому Трамп лідирує з двозначним відривом, законодавці готуються, що колишній президент буде набагато частіше втручатися в їхні справи, прагнучи схилити партію на свій бік. Є загроза, що Трамп активно намагатиметься зірвати потенційну угоду щодо змін на кордоні та затвердження пакети зовнішньої допомоги.

Низка консерваторів у Сенаті, за словами автора, вже приєдналася до Трампа, виступаючи проти подальшої допомоги Україні. Демократи також ризикують втратити підтримку кількох депутатів від своєї партії в цьому питанні.

Зазначається, що сенатор Берні Сандерс (штат Вірджинія) проголосував проти просування законопроекту на початку цього місяця, посилаючись на занепокоєння щодо відсутності умов надання допомоги Ізраїлю. Ряд інших демократів засмучені тим, що зміни в прикордонній політиці взагалі стоять на порядку денному.

Допомога США для України

Конгресмен від Демократичної партії Майк Квіглі вважає, що Конгрес США повинен ухвалити новий пакет допомоги Україні вже у січні 2024 року. За його словами, у разі провалу доведеться шукати "процедурні методи". Політик сподівається, що у Палаті представників не звучатимуть сумніви в підтримці України.

Раніше УНІАН писав, що допомоги Україні від США до 2024 року очікувати не варто. Переговірники в Сенаті США відмовилися від прийняття цього року угоди про надання Україні військового фінансування і перенесли переговори на січень.

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