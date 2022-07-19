Президент Росії упродовж наступних місяців може всіляко налаштовувати пропаганду на те, що в українській державі нібито досягнуті всі цілі, вважає російський опозиціонер.

Колишній голова уряду Російської Федерації, опозиційний політик Михайло Касьянов вважає, що президент РФ Володимир Путін в Україні хотів би дійти до Одеси, але його зупинили Збройні сили нашої країни.

Очільник Росії упродовж наступних місяців може всіляко налаштовувати пропаганду на те, що на українській території нібито досягнуто всіх цілей, розповів опозиціонер під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону - засновнику видання "Гордон".

"…Думаю, Путін хотів би дійти до Одеси, але українські війська його зупинили - до Миколаєва він не зміг дійти", - зазначив співбесідник.

Нагадаємо, військові РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію без оголошення війни. Російська влада назвала дії військ своєї країни "спецоперацією" нібито для "демілітаризації" та "денацифікації" нашої держави.

Супротивники обстрілювали з різного озброєння і воєнну, і цивільну інфраструктуру. Жертвами ворогів лише в одному Маріуполі Донецької області стали понад 20 тисяч осіб.

Наприкінці червня Володимир Путін говорив, що кінцевою метою дій військ Росії в на нашій землі нібито є "захист Донбасу та створення умов, що гарантують безпеку Росії".

Пізніше Михайло Касьянов сказав, що росіяни почнуть "прокидатися" й переглядати своє ставлення до режиму Путіна через те, що бойові дії в Україні затягнулися.

Довідка УНІАН. Михайло Касьянов був очільником уряду РФ з 17 травня 2000 року до 24 лютого 2004-го. Екс-чиновник з 5 липня 2015 року є головою партії ПАРНАС.

Вас також можуть зацікавити новини: