Однак чи дійсно діти боялися арт-об'єкта, або ж чиновники просто не оцінили творчість - залишається загадкою.

У Росії вуличний художник вирішив прикрасити будку розподільної підстанції, він розписав будівлю яскравими малюнками за мотивами "Гаррі Поттера". Однак барвисте графіті радувало жителів Чебоксар недовго, арт-об'єкт зафарбували.

Чиновники заявили, що вирішили знищити творіння вуличного художника, бо малюнки нібито лякали дітей, передає російське видання "Підйом".

Художник розмалював будку влітку цього року. У ЗМІ писали, що графіті дуже сподобалося городянам, але влада вирішила інакше. Малюнки за мотивами "Гаррі Поттера" зафарбували сірою фарбою.

Чиновники заявили, що їм "довелося" знищити арт-об'єкт через скарги жителів. Батьки маленьких дітей нібито заявили, що їх чада лякаються малюнків.

Читайте такожЧоловік здав батареї на метал і розваг багато у квартирі, щоб зігрітисяОднак чи насправді діти боялися графіті або ж влада просто не оцінили творчість - залишається загадкою. У компанії, яка запросила художника, висловили своє розчарування. Тепер люди, які мріяли прикрасити місто, втратили всю мотивацію і не хочуть запрошувати діячів мистецтва для поліпшення міського середовища.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ депутат роздягнувся на засіданні й показав однопартійцям свій статевий орган.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова