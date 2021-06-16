Влада країни прибрали із закону пункт, згідно з яким кожна доросла незаміжня жінка повинна бути передана чоловікові-опікуну.

У Саудівській Аравії незаміжні, розведені жінки, а також ті, чиї чоловіки померли, отримали право жити й подорожувати самостійно.

Таку поправку влада внесла в закон № 169 про дію шаріатських судів, пише Громадське з посиланням на Gulf News і The Independent.

Зокрема, влада країни прибрали із закону пункт, згідно з яким кожна доросла незаміжня жінка повинна бути передана чоловікові-опікуну.

"Доросла жінка має право вибирати, де їй жити. Опікун може повідомити про неї в суд тільки в тому випадку, якщо у нього є докази, що підтверджують, що жінка вчинила злочин", - зазначено в оновленій статті.

Утім, мова йде лише про незаміжніх жінок. Заміжні, відповідно до закону, зобов'язані жити разом із чоловіком.

Поправка до закону також дозволила жінкам реєструвати народження дитини, шлюб чи розлучення та видавати офіційні сімейні документи.

Саудівські жінки також мають право бути опікунами над неповнолітніми дітьми.

"Сім'ї більше не можуть подавати позови проти своїх дочок, які вирішили жити поодинці", - заявив адвокат Найф Аль Мансі. Він додав, що суди більше не прийматимуть такі справи, хоча раніше їм надавали пріоритет.

Читайте такожУ Саудівській Аравії засудили активістку, яка виступала за права жінок

Зазначається, що ці поправки до закону внесли майже через рік після того, як шаріатський суд відхилив позов державної прокуратури проти Меріам Аль-Етібі. Батьки звинуватили жінку в тому, що вона покинула будинок і поїхала в столицю Ер-Ріяд без дозволу.

Тоді суд ухвалив, що "жінка - це нормальна доросла людина, яка має право вирішувати, де хоче жити", а значить у діях Меріам немає нічого злочинного. Тепер це вирішили зробити нормою і на державному рівні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій