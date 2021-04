Весь цей час він не міг залишити корабель, проте тепер йому нарешті дозволили повернутися додому.

Сирійський моряк Мохаммед Айша провів 4 роки на самоті на покинутому кораблі MV Aman біля берегів Єгипту.

Тепер йому нарешті дозволили покинути судно, і чоловік відправився додому, пише BBC.

"Як я себе почуваю? Неначе я нарешті вийшов з в'язниці. Я нарешті збираюся возз'єднатися зі своєю сім'єю. Я побачу їх знову", - розповів моряк в голосовому повідомленні, відправленому під час дороги в його рідну Сирію.

Історія почалася в липні 2017 року, коли MV Aman затримали в єгипетському порту Адабія. У вантажного судна були прострочені захисне обладнання та класифікаційні свідоцтва. При цьому ліванські підрядники не оплатили паливо, а власники MV Aman у Бахрейні постали перед фінансовими труднощами.

Оскільки єгипетський капітан корабля зійшов на берег, місцевий суд оголосив Мохаммеда Айшу, старшого офіцера корабля, законним опікуном, охоронцем MV Aman. Мохаммед, який народився в сирійському середземноморському портовому місті Тартус, стверджує, що йому не пояснили значення такого судового наказу. Лише за кілька місяців, коли інші члени екіпажу почали залишати корабель, хлопець зрозумів, що відбувається.

Наступні чотири роки моряк вимушено провів на судні. Він розважав себе тим, що спостерігав, як кораблі пропливають повз - через Суецький канал.

У серпні 2018 року Мохаммед дізнався, що померла його мати. Жінка працювала вчителькою, і свого часу саме вона навчила моряка відмінної англійської. Тоді чоловік почав серйозно замислюватися про суїцид.

За законом він був змушений залишатися на борту, при цьому йому не платили, він був деморалізований і відчував себе з кожним днем дедалі гірше. Вночі, за словами Мохаммеда, корабель нагадував йому могилу:

"Нічого не видно, нічого не чути, ніби ти в труні".

У березні 2020 року шторм зірвав судно з якірної стоянки, корабель продрейфував 8 км і сів на мілину за кілька сотень метрів від берегової лінії. Це дало можливість Мохаммеду раз на кілька днів самостійно добувати собі їжу і навіть заряджати телефон.

Власники судна стверджують, що намагалися допомогти моряку, але в них були зв'язані руки, адже вони не могли вплинути на суд або замінити Мохаммеда кимось іншим. За їхніми словами, Мохаммед взагалі не повинен був підписувати наказ суду.

За даними Міжнародної організації праці, сьогодні у світі налічується понад 250 схожих судових справ, коли екіпажі в результаті просто залишають судна напризволяще. У 2020-му було зареєстровано 85 таких нових випадків, що вдвічі більше, ніж попереднього року.

Переклад: Катерина Комолова