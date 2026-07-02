Німеччина переглянула правила соціальних виплат: що змінилось для українців

Центри зайнятості жорсткіше контролюватимуть отримувачів виплат, а частина змін стосується й українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом.

У Німеччині з 1 липня запрацювали нові правила призначення соціальних виплат. Відтепер центри зайнятості посилять контроль за майновим станом безробітних, їхньою готовністю працевлаштуватися та дотриманням умов отримання допомоги, повідомляє DW.

Нові правила передбачають жорсткіший підхід до перевірки заощаджень, вартості житла та інших активів отримувачів допомоги.

Крім того, центри зайнятості тепер мають у першу чергу допомагати людям якнайшвидше знайти роботу, а не направляти їх на тривале навчання чи перекваліфікацію.

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Також посилюються санкції. Якщо людина пропускатиме обов'язкові зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, розмір виплат можуть скоротити або навіть повністю припинити.

За новими правилами безробітні повинні погоджуватися навіть на роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації, якщо за станом здоров'я вони можуть її виконувати.

Змінилися правила щодо заощаджень і житла

Відтепер отримувачі соціальної допомоги повинні використовувати власні заощадження до 40 тисяч євро вже протягом першого року після подання заяви на виплати. Раніше ці кошти не враховувалися впродовж року.

Також держава обмежить компенсацію витрат на оренду житла, якщо вони перевищують встановлені нормативи.

Очікується, що за новими правилами базову допомогу отримуватимуть близько 5,5 мільйона жителів Німеччини.

Як це вплине на українців

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українці з тимчасовим захистом у Німеччині отримували допомогу Bürgergeld.

Однак раніше німецький уряд уже ухвалив рішення, що українці, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть цей вид виплат.

Натомість для них діє система допомоги, передбачена для шукачів притулку. Для самотньої людини вона становить 441 євро на місяць, що приблизно на 120 євро менше, ніж виплата Bürgergeld.

Українці за кордоном - останні новини

За даними "Євростату", близько 4,33 мільйона українців проживають лише у країнах Євросоюзу і мають статус тимчасового захисту. Майже третина з них, а саме 1,3 млн – проживають у Німеччині.

Європейська комісія запропонувала скасувати статус осіб, що потребують захисту, для українських чоловіків призовного віку. Цю ініціативу підтримують низка країн ЄС, а також Київ.

Натомість уряд Угорщини не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо можливого перегляду правил тимчасового захисту для українців, зокрема чоловіків призовного віку.

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