Підрив 'Північного потоку': Німеччина висунула обвинувачення українцю

Німецькі прокурори вважають, що громадянин України координував підрив газопроводів "Північний потік" у 2022 році. Підозрюваний свою причетність заперечує.

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України, якого в судових документах називають Сергієм К., у зв'язку з підривом газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року, пише BBC.

За даними німецьких ЗМІ, чоловіка підозрюють у керівництві та координації операції із підриву трубопроводів, якими природний газ транспортувався з Росії до Німеччини. Сам підозрюваний своєї вини не визнає.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на юридичну фірму Menaker, яка представляє інтереси українця, обвинувальний акт був вручений у середу. Водночас адвокати не розкрили деталей обвинувачення.

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Федеральні прокурори також підтвердили факт висунення обвинувачень.

У чому звинувачують українця

За інформацією німецького мовника DW, Сергія К. підозрюють у керівництві групою із семи осіб, яка нібито здійснила операцію зі знищення трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік".

Йому інкримінують напад на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинення вибуху та умисне пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

За даними слідства, саме внаслідок цих вибухів було виведено з ладу багатомільярдну газотранспортну систему, а в Балтійське море потрапила рекордна кількість метану.

Що відомо про розслідування

За даними німецьких медіа, Сергій К. – це той самий громадянин України, якого затримали в Італії влітку минулого року та екстрадували до Німеччини у листопаді.

Крім того, через місяць після його арешту в Польщі затримали ще одного українського підозрюваного на підставі окремого ордера, виданого Німеччиною.

Водночас жодна країна досі офіційно не взяла на себе відповідальність за підрив "Північного потоку". Україна неодноразово заперечувала свою причетність до диверсії.

Після вибухів під підозрою Заходу опинялася Росія, тоді як Москва звинувачувала у підриві США та Велику Британію. Водночас наразі, за даними слідства, немає доказів, які б прямо пов'язували будь-яку державу з цією атакою.

Вибухи на "Північних потоках" - останні новини

Вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року. Унаслідок серії підривів були пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів, що проходять дном Балтійського моря між Росією та Німеччиною.

Американська розвідка могла знати про підготовку підриву газопроводів "Північний потік" ще на ранньому етапі планування операції. За даними ЗМІ, навесні 2022 року в Києві відбулися зустрічі між представниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та українськими фахівцями з диверсійних операцій.

Саме тоді, як стверджують джерела журналістів, українська сторона нібито представила ідею підірвати газопроводи, якими Росія транспортувала газ до Німеччини, фінансуючи таким чином війну проти України. За даними української сторони, американцям цей план сподобався.

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