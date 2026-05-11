Україна та Німеччина спільно вироблятимуть дрони з дальністю до 1500 км, - Пісторіус

Німеччина та Україна планують запустити спільне виробництво далекобійних дронів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту в Україну, повідомляє "Суспільне".

Він розповів журналістам, що Німеччина та Україна планують розширити співпрацю в оборонній сфері. Пісторіус повідомив, що українські та німецькі компанії вже працюють над перспективними проєктами. Йдеться як про дрони з дальністю польоту менше 100 кілометрів, так і про далекобійні системи, здатні долати відстань до 1500 кілометрів.

За словами міністра оборони Німеччини, розвиток далекобійних дронів має ключове значення для стримування російських атак на військову інфраструктуру України. Він зазначив, що в разі масового застосування такі дрони можуть ефективно придушувати та знищувати ворожі системи ППО.

Крім того, Пісторіус додав, що Німеччина зацікавлена у розширенні оборонного партнерства з Україною та у використанні українського досвіду ведення сучасної війни. Він заявив, що Берлін вивчає українські системи управління бойовими діями та бойовий досвід ЗСУ.

Також, за словами Пісторіуса, Німеччина планує приєднатися до української платформи оборонних інновацій Brave1. Він підкреслив, що Берлін і надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії та розвиватиме стратегічне партнерство.

ЄС та Україна створять новий альянс дронів

Раніше стало відомо, що Європейська комісія оголосила конкурс на участь у створенні нового альянсу ЄС-Україна з питань безпілотників. Засновників оберуть серед заявників, які мають досвід роботи в екосистемі оборонних дронів ЄС та України. Саме з них сформують перший склад правління альянсу.

Стверджується, що новий альянс Євросоюзу та України підтримуватиме розвиток передових технологій у сфері безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм.

