Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони. За його задумом, ППО покриє Німеччину і сусідні країни.
Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Німеччина з самого початку буде проектувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", - заявив Шольц у своїй промові в Карловому університеті в Празі.
За словами канцлера Німеччини, система ППО буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.
Нагадаємо, раніше в ЄС прокоментували ідею створення єдиної армії Євросоюзу. Зараз ЄС витрачає на оборону стільки ж, скільки і Китай, і в чотири рази більше Росії, але через боргову кризу і роззброєння "не може відповісти на нинішні виклики".