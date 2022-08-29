Система ППО буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони. За його задумом, ППО покриє Німеччину і сусідні країни.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Німеччина з самого початку буде проектувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", - заявив Шольц у своїй промові в Карловому університеті в Празі.

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За словами канцлера Німеччини, система ППО буде також забезпечувати захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.

Нагадаємо, раніше в ЄС прокоментували ідею створення єдиної армії Євросоюзу. Зараз ЄС витрачає на оборону стільки ж, скільки і Китай, і в чотири рази більше Росії, але через боргову кризу і роззброєння "не може відповісти на нинішні виклики".

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