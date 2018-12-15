Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Прем'єр розповів, що Австралія відкриє в Єрусалимі свої торговельні та оборонні представництва.

Австралія офіційно визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, але поки не має наміру переносити своє посольство з Тель-Авіва.

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Про це заявив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон в ході виступу в інституті Сіднея, передає kommersant. Прем'єр розповів, що Австралія відкриє в Єрусалимі свої торговельні та оборонні представництва. «З урахуванням поглиблення зв'язків в оборонній промисловості і зростання торгівлі між Австралією та Ізраїлем понад $1,3 млрд в рік, це допоможе розвитку наших двосторонніх торговельних відносин», - сказав Моррісон.

Влада Австралії задумалася про перенесення посольства в Єрусалим в жовтні. Скотт Моррісон тоді заперечував, що подібні зовнішньополітичні зміни викликані тиском з боку президента США Дональда Трампа, який переніс американське посольство в Єрусалим ще в грудні 2017 року.