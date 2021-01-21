Реакція нового лідера ХДС на затримання Навального проливає світло на його сумнівну прихильність до Кремля.

Чітких слів осуду не бракувало. Міністр закордонних справ Німеччини (Соціал-демократична партія) назвав арешт Олексія Навального "абсолютно немислимим". Лідер "Зелених" Роберт Хабек говорив, що те, як влада вчинила з російським опозиціонером, було "неприйнятно й незаконно".

Голова "Вільної демократичної партії" Крістіан Лінднер говорив про "показове судилище". А міністр оборони Німеччини Аннагрет Крамп-Карренбауер (партія ХДС) нарікала, що російське керівництво "цинічно змінює місцями катів і жертв", - пише Süddeutsche Zeitung.

Лідери політичних партій дуже швидко відреагували на те, як з Навальним вчинили в його рідній країні. Але один промовчав. Це був Армін Лашет, прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії і обраний у минулі вихідні голова ХДС. Він не сказав і слова про арешт й ув'язнення Навального.

"Де осуд з боку Лашета? Те, що він так і не зміг зробити за всі ці роки - це відкрито засудити Росію за її воєнні злочини і за те, як вона поводиться з опозиціонерами на зразок Навального. Той, хто так вибірково підходить до Кремля, навряд чи зможе зберегти єдність Європи", - сказав представник "Зелених" з закордонних справ у Бундестазі Омід Ноуріпур.

Читайте такожRzeczpospolita: Навальний - не Ленін, а Путін - не Микола IIВидання пише, що те, як новий лідер ХДС і потенційний кандидат в канцлери Німеччини відреагував на справу Навального, проливає світло на персонажа, який за інших обставин лишився б непоміченим - на дипломата Арміна Лашета. Будучи прем'єр-міністром своєї федеральної землі, Лашет досить часто висловлювався про міжнародну політику, особливо коли це стосувалося Росії. Але його критики кажуть, що краще б він мовчав.

В 2018 році Лашет був проти запровадження санкцій проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки хімічною зброєю "новачок". Цю ж отруту використали пізніше і проти Навального.

"Якщо ви вже змусили майже всі країни НАТО проявити солідарність, чи не повинні у вас бути тверді докази? Ви можете ставитися до Росії, як завгодно. Але коли я вивчав міжнародний закон, то засвоїв, що з країнами потрібно поводитися інакше" - говорив Лашет в ті часи.

Федеральний уряд знайшов докази і переконливі. На додачу, влада Великої Британії й журналісти змогли задокументувати російських агентів, які вчинили напад на Скрипаля.

"Лашет помилився у справі Скрипаля. І це було попередження для нього", - сказав експерт з зовнішньої політики й заступник голови "Вільної демократичної партії" в Бундестагу Александр Ламбсдорфф.

Читайте такожPolitico: Європа не готова жити без МеркельБули й інші випадки, коли Лашет дивував багатьох, виправдовуючи агресивну поведінку Росії. За це його називали "putinversteher", тобто "той, хто розуміє Путіна".

"Демонізація Володимира Путіна - це не політика, а виправдання її відсутності", - говорив Лашет в 2014 році після того, як Росія анексувала український Крим.

Він нарікав, що в німецькому суспільстві є "помітний антипутінський популізм". І навіть якщо так званий "референдум" в Криму був чітким порушенням міжнародного закону, Лашет радив Заходу спробувати "поставити себе на місце свого суперника в міжнародних відносинах".

На відміну від своїх суперників у змаганні за посаду канцлера Норберта Рюттгена і Фрідріха Мерца, новий голова ХДС відмовляється бачити зв’язок між газопроводом "Північний потік-2" і справою Навального. У питанні Сирії, Лашет завжди сварив більше США, а не Росію. В 2014 році він навіть звинуватив американців у тому, що вони нібито стали "союзниками Ісламської держави" проти режиму Башара Асада.

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Переклад: Лесь Димань