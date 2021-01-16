Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.

Правляча німецька партія «Християнсько-демократичний союз» обрала нового голову.

Учасники з'їзду ХДС обрали новим лідером партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета, повідомляє Deutsche Welle.

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Його суперниками в боротьбі за пост голови партії, що входить до правлячої у ФРН коаліції, були колишній голова фракції ХДС у бундестагу Фрідріх Мерц, який повернувся з бізнесу в політику, і голова зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберт Реттген. У другому турі голосування брали участь Лашет і Мерц.

Формально процедура обрання нового голови партії завершиться після голосування поштою, оскільки варіант онлайн-голосування не передбачений у законі про партії Німеччини. З'їзд ХДС з метою обрання нового голови двічі переносився через пандемію.

Новий голова ХДС є одним з найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах до бундестагу. При цьому потенційними кандидатами також вважаються прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер, популярність якого значно зросла в масштабах всієї країни під час пандемії, а також міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Лашет, який з 2017 року є прем'єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія, є одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження центристського курсу Меркель, пише РБК-Україна.

У своєму виступі перед суботнім голосуванням Лашет ще раз підкреслив важливість єдності. За його словами, ХДС не потрібен генеральний директор для управління, а швидше капітан команди, який буде керувати і підтримувати партію.

Лашет був одним із п'яти заступників федерального голови ХДС з 2012 року. Католик з регіону Рейн, він завжди був надійним партнером для голів партій. Коли Меркель зіткнулася з сильним протидією з боку частини своєї партії перед обличчям сотень тисяч біженців до 2015 року, Лашет залишався вірним союзником.

Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до бундестагу.

Її наступницею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовиться від посади голови ХДС і не висуватиметься кандидатом у канцлери.

Відтоді керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборчого з'їзду.

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Автор: Вікторія Токарєва