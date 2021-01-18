Навального утримують в ОВС у Москві / фото REUTERS

До затриманого в Москві опозиціонера Олексія Навального не допускають його адвокатів. Більше того, йому навіть не дозволяють передати їжу.

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Як повідомила в Twitter прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, адвокатів Ольгу Михайлову і Вадима Кобзєва пропустили всередину УВС, але до підзахисного їх все одно не пускають.

Директор ФБК Іван Жданов повідомляє, що Навальному навіть не можна передати їжу. Правових підстав затримання політика теж ніхто не називає.

Затримання Навального в Росії

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Автор: Дмитро Захаров