Правових підстав затримання політика ніхто не називає.

До затриманого в Москві опозиціонера Олексія Навального не допускають його адвокатів. Більше того, йому навіть не дозволяють передати їжу.

Читайте такожУ Кремлі відреагували на затримання Навального

Як повідомила в Twitter прес-секретар Навального Кіра Ярмиш, адвокатів Ольгу Михайлову і Вадима Кобзєва пропустили всередину УВС, але до підзахисного їх все одно не пускають.

Директор ФБК Іван Жданов повідомляє, що Навальному навіть не можна передати їжу. Правових підстав затримання політика теж ніхто не називає.

Затримання Навального в Росії

Напередодні Олексій Навальний повернувся в РФ з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок".

Літак з ним мав сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в «Шереметьєво».

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і затребували пройти з ними. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що за ним правда і він нічого не боїться.

На затримання Навального гостро відреагували лідери низки країн і міжнародні організації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров