Німеччина відправляє солдатів до кордону з Білоруссю: BILD назвав їх кількість і причину

Підготовка до розгортання німецьких солдатів йде випереджаючи графік.

Німеччина відправить майже 5000 німецьких солдатів на кордон з Білоруссю, вони будуть постійно розміщені в Литві. Вперше у своїй історії Бундесвер постійно розмістить велику кількість солдатів за кордоном – безпосередньо на кордоні з Білоруссю.

Підготовка до розгортання німецьких солдатів у його країні йде випереджаючи графік, пише BILD. "Усе йде за планом зі створенням німецької бригади. Якщо розглядати перший етап розвитку, ми випереджаємо графік навіть на десять місяців. Це означає, що ми дуже далеко просунулися в будівництві інфраструктури і можемо розпочати другий етап раніше", – заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Наразі там розміщено близько 1800 німецьких солдатів, лише за 20 кілометрів від білоруського кордону. Зокрема, 45-та танкова бригада бере участь там у навчаннях під кодовою назвою "Щит свободи". Її підкріплять солдати 203-го танкового батальйону з Аугустдорфа у Східній Вестфалії та підрозділи 122-го танкового гренадерського батальйону з Оберфіхтаха в Баварії. Обидва батальйони планують перебазувати на постійне місце до Литви наступного року.

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Каунас заявив, що розгортання "надзвичайно важливе" для стримування на східному фланзі НАТО та для безпеки Литви.

Нарощування обороноздатності Німеччини

Як повідомляв УНІАН, Берлін хоче звернутися до Ізраїлю та України з метою можливого придбання недорогих крилатих ракет великої дальності, необхідних для стримування Росії.

Ініціатива набула нової актуальності після того, як президент США Дональд Трамп вирішив не розгортати в Німеччині військовий підрозділ, оснащений крилатими ракетами Tomahawk великої дальності, а зусилля Берліна щодо самостійного придбання цих ракет залишаються відкритими.

Наразі управління озброєнь Міністерства оборони Німеччини виявляє інтерес до менших оборонних компаній, таких як українська Fire Point та ізраїльська Covenant.

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