Крім того, компанія створює фонд у розмірі 2,5 мільйона євро для подолання гуманітарної кризи в Україні.

Японська корпорація Nissan Motor Co. зупинила експорт автомобілів до Росії і очікує припинення виробництва авто на заводі в Санкт-Петербурзі.

Про це говориться у повідомленні на сайті корпорації.

"Що стосується наших російських операцій, Nissan призупинив експорт автомобілів в Росію і очікує, що незабаром виробництво на нашому заводі в Санкт-Петербурзі припиниться", - йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія створює фонд у розмірі 2,5 мільйона євро для подолання гуманітарної кризи в Україні.

Зокрема, через цей фонд Nissan передасть 1 мільйон євро Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям для гуманітарної підтримки постраждалих в результаті війни сімей і дітей.

Nissan також виділив в цей спеціальний фонд 1,5 мільйона євро для забезпечення фінансової стабільності і постійної підтримки співробітників корпорації та їх сімей.

У деяких випадках компанія надасть підтримку у вигляді транспортних засобів.

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