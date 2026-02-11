Росія не готова до компромісів: ексдиректор ЦРУ оцінив шанси на мирну угоду щодо України

Петреус зауважує, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною", утім Росія не погодиться на те, що в ній прописано.

Україна не повинна погоджуватися на мирних переговорах на "погану угоду", і навряд чи США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи 800 тис. - це нормальна чисельність Збройних сил України після війни, з огляду на те, що проєкт потенційної мирної угоди накладає деякі обмеження на українське військо, він висловив думку, що так.

"Не думаю, що 400 чи 600 тис. було б достатньо. 800 тис. - за умови наявності величезної кількості безпілотних систем (і тут мова не про дрони, а про кількість реальних бійців у строю), цього було б достатньо", - сказав Петреус.

Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".

Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".

"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.

Петреус підкреслив, що щоразу, коли здається, що росіяни готові до компромісу чи серйозних переговорів, хтось виходить і заявляє: "Ні, у нас є наші ключові вимоги". А саме: замінити президента Володимира Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну та віддати Росії укріплені міста в тих районах Донецької області, до яких вони навіть не наблизилися.

Крім того, на запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню, Петреус сказав: "Боюся, що ні". "Я просто не бачу поки умов, щоб це сталося. Як я вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, так, як це робить Україна", - наголосив генерал.

Переговори про припинення війни

Як повідомляв УНІАН, раніше у Reuters з посиланням на джерела зазначали, що США та Україна начебто обговорили можливість завершення війни вже в березні.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що тиск США на Україну задля того, щоб вона якомога швидше погодилася на мирну угоду, "був би дивним" з огляду на те, що Кремль відмовляється від компромісів, запропонованих як США, так і Україною.

