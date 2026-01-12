Норвегія негайно виділила 400 мільйонів для України: на що підуть гроші

За два роки загальні підтримка України від Норвегії сягає 17 млрд доларів.

Королівство Норвегія негайно виділяє 400 мільйонів американських доларів на задоволення потреб України в енергетичній сфері, а також на бюджетну підтримку. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде сказав у Києві на спільній прескоенференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Ми сьогодні оголошуємо про новий пакет підтримки з негайним виділенням на суму 400 мільйонів доларів США- відзначив Ейде.

Зокрема, за його словами, з цієї суми 200 млн доларів спрямовуються на задоволення невідкладних потреб в енергетиці, у тому числі - на закупівлю газу, а також на задоволення інших невідкладних питань енергозбереження. Ця допомога має посприяти тому, аби "опалення та електроенергія були ввімкнені якомога довше".

Разом з тим, ще 200 мільйонів доларів призначені для бюджетної підтримки України. Ця допомога слугуватиме своєрідним "мостом" до того часу, поки обіцяні кошти від Європейського Союзу фактично не будуть надані Україні, бо "ми маємо можливість виділити їх негайно".

Своєю чергою, глава МЗС України Сибіга відзначив, що у грудні норвезький парламент затвердив 8,3 млрд доларів для підтримки України на 2026 рік, зберігши минулорічний рівень допомоги. Сибіга відзначив:

"І Норвегія є лідером в ініціативі з загальним внеском 850 млн доларів. Загалом майже 17 млрд за два роки. Це потужна підтримка та внесок у безпеку та мир у всій Європі".

Він подякував норвезькому колезі і норвезькому народу за допомогу.

Допомога Україні від Норвегії

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії затвердили 8,2 млрд доларів допомоги Україні в 2026 році. У жовтні 2025 року Норвегія надала $150 мільйонів на закупівлю газу для України.

