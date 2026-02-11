Wizz Air розширює 'бізнес-клас' на всю свою мережу

Серед іншого, послуга Wizz Class дозволяє пасажирам купувати порожнє середнє місце поруч.

Після завершення тестового періоду на шести базах, угорський лоукостер Wizz Air вирішив розширити дію нової послуги Wizz Class, прозваної в народі "бізнес-класом", на всю свою маршрутну мережу.

Як йдеться на сайті авіакомпанії, на тлі високого попиту послуга стала доступною на всіх її маршрутах з 9 лютого 2026 року.

Що пасажирам пропонує послуга Wizz Class

Спочатку послуга була представлена на окремих рейсах перевізника в Будапешт (Угорщина), Бухарест Отопені (Румунія), Варшаву (Польща), Лондон Лутон, Лондон Гатвік (обидва Велика Британія) і Рим Ф'юмічіно (Італія):

Її затребуваність перевершила очікування – особливо серед ділових мандрівників, які шукають більше простору і більш комфортний політ.

Відзначається, що за умовами Wizz Class пасажири отримують зарезервоване порожнє місце посередині в першому ряду (1B і 1E). Оскільки перший ряд також пропонує додатковий простір для ніг, послуга помітно підвищує комфорт пасажира.

При цьому Wizz Class можна придбати тільки як додаткову послугу при бронюванні, вибравши пакети Smart або Plus, які вже включають пріоритетну посадку і ручну поклажу вагою 10 кг.

Крім зарезервованого середнього місця, пасажири отримують безкоштовний безалкогольний напій і закуску.

"Після тестування Wizz Class на шести наших базах і отримання виключно позитивних відгуків стало ясно, що пасажири – особливо ділові мандрівники – цінують додатковий комфорт і простір, які надає ця послуга. Навіть при обмеженому початковому запуску попит перевершив наші очікування. Саме тому ми зараз розширюємо Wizz Class на всю мережу, надаючи більшій кількості клієнтів доступ до додаткового простору і зручності, залишаючись при цьому вірними нашій ефективній моделі єдиного класу", – сказала комерційний директор Wizz Air Сільвія Москера.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у своєму літньому розкладі на 2026 рік угорський лоукостер додав кілька нових рейсів до Хорватії та на Мальту з Румунії. Вони почнуть виконуватися з кінця травня.

Крім того, за повідомленням прес-служби Wizz Air, з середини липня 2026 року авіакомпанія почне літати до хорватського Дубровника з польського міста Катовіце.

