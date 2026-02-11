'Лукойл' втратив контроль над НПЗ у Нідерландах через санкції США, але є нюанс

Росіяни будуть шукати покупця своєї частки в НПЗ.

Французька нафтова компанія TotalEnergies отримала операційний контроль над нафтопереробним заводом Zeeland у Нідерландах. Підприємство частково належить російському гіганту "Лукойл", що перебуває під санкціями США, повідомляє Reuters.

Генеральний директор французької компанії Патрік Пуянн зазначив, що Total не викуповувала 45% частку НПЗ, яка належить росіянам. Він пояснив, що угода з "Лукойлом" дозволяє TotalEnergies тимчасово експлуатувати нафтопереробний завод.

Згідно з домовленостями, французький нафтовий гігант постачає всю сировину, оплачує експлуатацію та отримує всю продукцію заводу, тобто нафтопродукти. Пуян вказав, що ці умови - частина існуючої угоди між акціонерами і залишатиметься чинною, доки "Лукойл" не знайде покупця для своєї частки.

"Було зрозуміло, що "Лукойл" повинен піти... але це їхня справа, кому вони продають", – підсумував Пуянн.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня 2025 рокуь США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти". Невдовзі після цього "Лукойл" спробував продати свої закордонні активи швейцарському трейдеру Gunvor. Однак трейдер відмовився від угоди після того як Мінфін США назвав компанію "маріонеткою Кремля".

Наприкінці січня російська компанія повторно оголосила про продаж власних закордонних активів інвестиційній компанії Carlyle. Втім цю угоду має погодити Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC).

