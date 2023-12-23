За словами датської влади, 266 пасажирів і 131 член екіпажу MS Maud були в безпеці, а два буксири цивільної рятувальної фірми допомагали підтримувати його стійкість.

Норвезький круїзний лайнер залишився без електроенергії в Північному морі після того, як хвиля-вбивця і ураганний вітер розбили вікна на його містку, заявила данська влада.

266 пасажирів і 131 член екіпажу MS Maud були в безпеці, повідомив представник данського об'єднаного рятувально-координаційного центру (DJRC), пише Sky News.

Він додав, що два буксирних судна цивільної рятувальної фірми допомагають підтримувати його стійкість.

Відео дня

"Їм просто потрібно спокійно пережити шторм, і вони роблять це, пливучи проти вітру", - сказав представник.

Судно покинуло Флоро в Норвегії в четвер і повинно було прибути в Тілбері у Великобританії в п'ятницю. Воно йшло приблизно в 120 милях (200 км) від західного узбережжя Данії та в 205 милях (330 км) від східного узбережжя Великобританії, коли вода потрапила в міст судна, що призвело до відключення електроенергії. Його головний двигун все ще працював, що дозволяло керувати кораблем вручну з машинного відділення. Дані з веб-сайту про судноплавство Vesselfinder.com показали в п'ятницю, що MS Maud майже не рухався з вечора четверга.

Корабель належить круїзній компанії HX, яка заявила в четвер, що на ньому сталася "тимчасова втрата потужності", а екіпаж і пасажири в безпеці. Куди судно піде далі, було неясно.

Інциденти з лайнерами - деталі

У вересні круїзний лайнер, на борту якого перебувало 206 осіб, сів на мілину в Гренландії. За даними видання, Ocean Explorer сів на мілину в Альпе-фьорді в Національному парку.

"Круїзний лайнер, який потрапив у біду в Національному парку, очевидно, викликає занепокоєння. Найближча допомога далеко, наші підрозділи далеко, і погода може бути дуже несприятливою", - заявив у своїй заяві глава оперативного відділу Брайан Дженсен.

Він заявив, що найближчий корабель ВМС Данії знаходиться на відстані близько 1200 морських миль (близько 2000 км).

Вас також можуть зацікавити новини: